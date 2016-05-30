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بالصور.. سفارة الجزائر تحتفل بصقر الصحراء بحضور العربى والنمنم وشرف

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بالصور.. سفارة الجزائر تحتفل بصقر الصحراء بحضور العربى والنمنم وشرف بالصور.. سفارة الجزائر تحتفل بصقر الصحراء بحضور العربى والنمنم وشرف
أقامت سفارة الجزائر فى القاهرة احتفالية مساء اليوم الأحد لتدشين كتاب صقر الصحراء "عبد القادر والغزو الفرنسى للجزائر" والذى قدمه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وقال السفير الجزائرى بالقاهرة نذير العرباوى أن الأمير عبد القادر يعتبر مؤسس الدولة الحديثة فى الجزائر، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين والجزائر واعتزاز الشعب الجزائرى بالدعم المصرى للثورة الجزائرية.

من جهة أخرى أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن الأمير عبد القادر الجزائرى من أهم الشخصيات التى دافعت عن الحرية والاستقلال وكان صاحب مشروع اتحاد الولايات العربية، وقدم العربى التحية للرئيس بوتفليقة لاهتمامه الشخصى بنشر سيرة الزعيم عبد القادر الجزائرى.

بدوره أكد وزير الثقافة حلمى النمنم أن الأمير عبد القادر يمثل الاسلام الصوفى الذى تعلمنا منه الوطنية والصوفية.

فيما أوضح وزير الثقافة الجزائرى عز الدين ميهوبى أهمية صدور الكتاب باعتباره معبرا عن الاهتمام العربى بالزعماء الذين دافعوا عن الاستقلال،مشيدا بدور مصر فى الدفاع عن الثورة الجزائرية والذى نتج عنه تعرضها لعدوان ثلاثى 1956 م.

حضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة يتقدمهم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى وحلمى النمنم ووزير الثثافة الجزائرى عز الدين ميهوبى ورئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق اللواء مراد موافى والمفكر مصطفى الفقى ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعبد الحكيم عبد الناصر وسفير فلسطين القاهرة جمال الشوبكى وسفير مملكة البحرين ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية والدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق وأحمد السيد النجار وعصام شرف وعدد من اعضاء مجلسى الشعب والأمة الجزائرى منهم فوزية بن سحنون عضو الشعب والدكتور عبد الكريم قريشى عضو مجلس الامة الجزائرى.

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (1)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (2)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (3)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (4)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (5)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (6)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (7)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (8)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (9)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (10)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (11)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (12)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (13)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (14)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (15)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (16)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (17)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (18)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (19)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (20)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (21)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (22)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (23)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (24)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (25)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (26)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (27)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (28)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (29)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (30)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (31)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (32)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (33)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (34)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (35)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (36)

العيد الوطني لدوله الجزائر تصوير حسن محمد‎ (37)

مسئول جزائرى: الحوار مستمر مع جريدة الأهرام للحصول على مقالات توثق تاريخ الجزائر
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