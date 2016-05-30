جهود مكثفة للسيطرة على حريق مصنع كتان الغربية بعد ساعة ونصف من اشتعاله

يكثف رجال الحماية المدنية بالغربية جهودهم لإخماد النيران المشتعلة بمصنع الكتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد أن اندلع فيه حريق هائل منذ ساعة ونصف، وأتت النيران على أكثر من 300 طن "صنعة كتان" حتى الآن، وتم الدفع بأكثر من 10سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على النيران.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمصنع كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود وانتقلت 10 سيارات إطفاء، واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وسمنود، والعميد مازن الرشيدي مأمور مركز سمنود لمكان الحريق، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران بعد أن أتت على 300 طن "صنعة كتان"، وأخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

- النيران تلتهم 300 طن كتان بحريق مصنع الغربية والدفع بـ8 سيارات إطفاء

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- حريق هائل بمصنع كتان بالغربية والحماية المدنية تحاول اخماد النيران

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