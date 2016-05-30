أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصدر في الأهلي لـ في الجول: نريد دونجا والمفاوضات جارية الآن مع المقاصة

Google+ Print
مصدر في الأهلي لـ في الجول: نريد دونجا والمفاوضات جارية الآن مع المقاصة مصدر في الأهلي لـ في الجول: نريد دونجا والمفاوضات جارية الآن مع المقاصة

أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي دخول النادي في مفاوضات في الوقت الحالي مع للمقاصة من أجل "أحد الأسماء المطلوبة وهو دونجا".

مصدر مقرب من محمود عبد العاطي "دونجا" أكد في وقت سابق لـFilGoal.com اقتراب اللاعب بنسبة كبيرة جدا من ارتداء قميص الأهلي الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

المقاصة بدوره تحدث لـFilGoal.com وأكد حديث الأهلي بشكل رسمي من أجل دونجا. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الأخر تحدث FilGoal.com مع مصدر مسؤول في الأهلي والذي أكد المفاوضات وأكد رغبة النادي في ضمه.

وقال المصدر: "دونجا بالفعل أحد الأسماء التي نريدها ومطلوبة في الأهلي".

وأضاف لـFilGoal.com "الأهلي في مفاوضات الآن مع المقاصة بخصوص اللاعب".

وأتم "ولكن حتى اللحظة لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي".

ويقدم دونجا مستوى ملفت للأنظار مع المقاصة منذ بداية الموسم ليصبح هدفا للعديد من الأندية في سوق الانتقالات.

ولعب دونجا 19 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.

طالع أيضا

أرقام في الجول - ماذا يخسر المقاصة ضد الزمالك بغياب دونجا

خبر في الجول - الزمالك ينتظر انسحاب الأهلي لضم "دونجا" من المقاصة

حكاية في الجول - دونجا الشيف الذي تأخر في لعب الكرة ونسيه الأهلي بعد العودة من المغرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»