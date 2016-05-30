مصدر في الأهلي لـ في الجول: نريد دونجا والمفاوضات جارية الآن مع المقاصة

أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي دخول النادي في مفاوضات في الوقت الحالي مع مصر للمقاصة من أجل "أحد الأسماء المطلوبة وهو دونجا".

مصدر مقرب من محمود عبد العاطي "دونجا" أكد في وقت سابق لـFilGoal.com اقتراب اللاعب بنسبة كبيرة جدا من ارتداء قميص الأهلي الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

المقاصة بدوره تحدث لـFilGoal.com وأكد حديث الأهلي بشكل رسمي من أجل دونجا. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الأخر تحدث FilGoal.com مع مصدر مسؤول في الأهلي والذي أكد المفاوضات وأكد رغبة النادي في ضمه.

وقال المصدر: "دونجا بالفعل أحد الأسماء التي نريدها ومطلوبة في الأهلي".

وأضاف لـFilGoal.com "الأهلي في مفاوضات الآن مع المقاصة بخصوص اللاعب".

وأتم "ولكن حتى اللحظة لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي".

ويقدم دونجا مستوى ملفت للأنظار مع المقاصة منذ بداية الموسم ليصبح هدفا للعديد من الأندية في سوق الانتقالات.

ولعب دونجا 19 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.

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