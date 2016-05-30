بدء التحقيق مع يحيى قلاش فى إيواء مطلوبين أمنيا بالنقابة

بدأت منذ قليل نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، الاستماع إلى أقوال يحيى قلاش نقيب الصحفيين فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية وذلك عقب انتهاء التحقيقات مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة.

وفى السياق نفسه حضر سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين وعدد من المحامين الحقوقيين جلسة التحقيق.

- بدء التحقيق مع السكرتير العام لنقابة الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا