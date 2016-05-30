أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مظاهرة لمشجعى الزمالك أمام منزل أحمد الطيب لمساندته ضد شوبير

Google+ Print
بالصور.. مظاهرة لمشجعى الزمالك أمام منزل أحمد الطيب لمساندته ضد شوبير بالصور.. مظاهرة لمشجعى الزمالك أمام منزل أحمد الطيب لمساندته ضد شوبير
نظم مشجعو نادى الزمالك بالسويس، منذ قليل، مسيرة أمام منزل المعلق الرياضى أحمد الطيب بالسويس، من أجل تأييده ومساندته والتعبير عن وقوف أبناء السويس بجواره، وتحركت المسيرة من أمام كورنيش السويس وسارت حتى منزل أحمد الطيب بمنطقة الملاحة السكنية بمحافظة السويس.
>مظاهرة-لمساندة-الطيب--(1)

وردد مشجعو الزمالك هتافات مؤيدة لـ"أحمد الطيب"، وهاجموا الإعلامى أحمد شوبير من خلال الهتافات، وردد المشجعون هتافات "الشعب يريد تطهير الإعلام" و"بنحبك يا طيب"، مؤكدين استمرار مساندة الطيب.
>مظاهرة-لمساندة-الطيب--(2)

وقال محمد عبدالغنى، عضور رابطة جماهير الزمالك بالسويس، إننا متواجدون لتأييد ابن السويس أحمد الطيب ونسانده ونؤكد أننا لن نسمح لأحد بإهانته، مؤكدًا أن السوايسة يقفون بجوار ابن السويس ولن يتركوه.

مظاهرة-لمساندة-الطيب--(3)

مظاهرة-لمساندة-الطيب--(4)

مظاهرة-لمساندة-الطيب--(5)


>- تعرف على موقف الأهلي من تعليق أحمد الطيب على مبارياته
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365