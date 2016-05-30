بالصور.. مظاهرة لمشجعى الزمالك أمام منزل أحمد الطيب لمساندته ضد شوبير

نظم مشجعو نادى الزمالك بالسويس، منذ قليل، مسيرة أمام منزل المعلق الرياضى أحمد الطيب بالسويس، من أجل تأييده ومساندته والتعبير عن وقوف أبناء السويس بجواره، وتحركت المسيرة من أمام كورنيش السويس وسارت حتى منزل أحمد الطيب بمنطقة الملاحة السكنية بمحافظة السويس.

وردد مشجعو الزمالك هتافات مؤيدة لـ"أحمد الطيب"، وهاجموا الإعلامى أحمد شوبير من خلال الهتافات، وردد المشجعون هتافات "الشعب يريد تطهير الإعلام" و"بنحبك يا طيب"، مؤكدين استمرار مساندة الطيب.

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وقال محمد عبدالغنى، عضور رابطة جماهير الزمالك بالسويس، إننا متواجدون لتأييد ابن السويس أحمد الطيب ونسانده ونؤكد أننا لن نسمح لأحد بإهانته، مؤكدًا أن السوايسة يقفون بجوار ابن السويس ولن يتركوه.

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