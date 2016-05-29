كبير المفاوضين بالمعارضة السورية يستقيل احتجاجا على فشل مباحثات السلام

قال محمد علوش كبير المفاوضين فى المعارضة السورية، اليوم الأحد، إنه استقال من ذلك المنصب وألقى باللائمة على فشل مباحثات السلام، التى ترعاها الأمم المتحدة فى جنيف فى تحقيق تسوية سلمية وتخفيف الضغوط على السوريين الذين يعيشون فى مناطق تحت الحصار.

وقال علوش وهو ممثل جماعة جيش الإسلام فى الهيئة العليا للمفاوضات ومقرها السعودية إن مباحثات السلام "عقيمة" ولا تحقق أى تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التى تسيطر عليها المعارضة أو إطلاق سراح آلاف المعتقلين أو فى التحرك باتجاه انتقال سياسى لا يشمل الرئيس السورى بشار الأسد.

وفشلت أطراف الصراع السورى فى الاتفاق على موعد لاستئناف مباحثات جنيف التى ترعاها الأمم المتحدة بعد أن قررت الهيئة العليا تعليق مشاركتها بها لحين حدوث تغير جذرى فى الموقف على الأرض.