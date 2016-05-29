نائب الرئيس السودانى : استبدال برامج الإغاثة لنازحى دارفور بمشروعات إعمار وتنمية وتأهيل

طالب نائب الرئيس السودانى حسبو عبد الرحمن ، النازحين بمعسكرات الإيواء بدارفور بضرورة التفكير فى الخروج من دائرة الاعتماد على الإغاثة والتوجه نحو البرامج المتاحة أمامهم للاكتفاء الذاتى من خلال الدعم الذى وفرته الدولة المتمثل فى وسائل الإنتاج.

وأوضح حسبو - خلال كلمته اليوم الأحد بمعسكر "كلمة" للنازحين بولاية جنوب دارفور غرب السودان - أن الدولة تتبنى رؤية حول برامج المنظمات تقوم على توجيه دعمها لمشروعات الإعمار والتنمية والتأهيل بدلا عن الإغاثة.

وحث النازحين على تنظيم أنفسهم فى جمعيات تسهل لهم توفير المعونات الإنتاجية التى التزمت بها الدولة عبر مؤسساتها المختلفة.

وأكد نائب الرئيس السودانى ضرورة مساهمة النازحين فى أمر معالجة الظواهر السالبة التى تمارس فى معسكرات النزوح حتى العودة إلى مناطقهم.

من جهتها، أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى بالسودان مشاعر الدولب ؛ استعداد وزارتها للعمل من أجل تخفيف الأوضاع الصعبة للنازحين فى المعسكرات، من خلال البرامج التى تضطلع بها المؤسسات الاجتماعية، خاصة ديوان الزكاة، من توفير وسائل الإنتاج ودعم عينى واجتماعى للنازحين.

>من جانبه، أكد والى جنوب دارفور آدم الفكى قوة التنسيق مع النازحين والتواصل معهم.. كما كشف عن رغبة 30 ألف نازح فى أن يخطط لهم فى مخططات سكنية، بجانب آخرين أبدوا استعدادهم للعودة إلى قراهم.

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