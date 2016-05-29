أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب الرئيس السودانى : استبدال برامج الإغاثة لنازحى دارفور بمشروعات إعمار وتنمية وتأهيل

Google+ Print
نائب الرئيس السودانى : استبدال برامج الإغاثة لنازحى دارفور بمشروعات إعمار وتنمية وتأهيل نائب الرئيس السودانى : استبدال برامج الإغاثة لنازحى دارفور بمشروعات إعمار وتنمية وتأهيل

طالب نائب الرئيس السودانى حسبو عبد الرحمن ، النازحين بمعسكرات الإيواء بدارفور بضرورة التفكير فى الخروج من دائرة الاعتماد على الإغاثة والتوجه نحو البرامج المتاحة أمامهم للاكتفاء الذاتى من خلال الدعم الذى وفرته الدولة المتمثل فى وسائل الإنتاج.

وأوضح حسبو - خلال كلمته اليوم الأحد بمعسكر "كلمة" للنازحين بولاية جنوب دارفور غرب السودان - أن الدولة تتبنى رؤية حول برامج المنظمات تقوم على توجيه دعمها لمشروعات الإعمار والتنمية والتأهيل بدلا عن الإغاثة.

وحث النازحين على تنظيم أنفسهم فى جمعيات تسهل لهم توفير المعونات الإنتاجية التى التزمت بها الدولة عبر مؤسساتها المختلفة.

وأكد نائب الرئيس السودانى ضرورة مساهمة النازحين فى أمر معالجة الظواهر السالبة التى تمارس فى معسكرات النزوح حتى العودة إلى مناطقهم.

من جهتها، أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى بالسودان مشاعر الدولب ؛ استعداد وزارتها للعمل من أجل تخفيف الأوضاع الصعبة للنازحين فى المعسكرات، من خلال البرامج التى تضطلع بها المؤسسات الاجتماعية، خاصة ديوان الزكاة، من توفير وسائل الإنتاج ودعم عينى واجتماعى للنازحين.
>من جانبه، أكد والى جنوب دارفور آدم الفكى قوة التنسيق مع النازحين والتواصل معهم.. كما كشف عن رغبة 30 ألف نازح فى أن يخطط لهم فى مخططات سكنية، بجانب آخرين أبدوا استعدادهم للعودة إلى قراهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365