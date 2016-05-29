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أخبار ليبيا اليوم.. رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب الليبى يدعوها للانعقاد

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أخبار ليبيا اليوم.. رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب الليبى يدعوها للانعقاد أخبار ليبيا اليوم.. رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب الليبى يدعوها للانعقاد
ركزت أخبار ليبيا اليوم على دعوة رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب الليبى لأعضاء اللجنة للاجتماع بطبرق، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعراب مارتن كوبلر عن قلقه من تعرض مركز بنغازى الطبى للقصف.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم دعوة رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب الليبى رمضان شمبش، أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع الطارئ غدا الاثنين بمقر مجلس النواب فى مدينة طبرق.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن رئيس اللجنة، فى تصريح صحفى اليوم، أن الاجتماع المزمع عقده سيكون غدا للنظر فى دستورية وشرعية التصويت على الاتفاق السياسى من قبل مجلس النواب خلال جلسته يوم 20 يناير الماضى.

يذكر أن مجلس النواب الليبى كان قد وافق على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين، تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا من رفض المادة الثامنة الخاصة باعتبار كل المناصب القيادية العسكرية والأمنية شاغرة بعد موافقة مجلس النواب الليبى.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعراب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن قلقه من تعرض مركز بنغازى الطبى للقصف جراء سقوط قذائف عشوائية على البرج الثانى للمركز.

وقال كوبلر ، فى تغريدة مقتضبة اليوم الأحد، عبر موقع التواصل "تويتر": "إن الأهداف المدنية يجب أن تكون محمية دائماً واستهدافها هو جريمة حرب".

وكان البرج الثانى لمركز بنغازى الطبى قد استهدف بقذيفتين متتاليتين، مساء الجمعة، مما أدى إلى أضرار مادية فى قسم عناية القلب، وبعد نحو ساعتين من سقوط القذيفة الأولى استهدف المركز بقذيفة ثانية سقطت على الدور السابع من البرج الثانى بالمركز.

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