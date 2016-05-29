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إطلاق اسم أحد شهداء الإرهاب على مدرسة شرنوب بالبحيرة

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إطلاق اسم أحد شهداء الإرهاب على مدرسة شرنوب بالبحيرة إطلاق اسم أحد شهداء الإرهاب على مدرسة شرنوب بالبحيرة
قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الرقيب أحمد عاطف الجنادى، الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الأخير بالعريش على أحد المدارس بمسقط رأسه بقرية شرنوب مركز دمنهور.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء باطلاق اسم الشهيد على مدرسة شرنوب.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوالد الشهيد، حيث أكد أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كل الدعم والعون لأسر الشهداء الذين يضحون بأرواحهم فداء لأمن وسلامة الوطن


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