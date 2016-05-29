وزيرة الهجرة: الجالية المصرية بالخارج مسالمة ولايوجد اضطهاد ممنهج ضدهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحكم خبرتي السابقة في المجال الدبلوماسي فإن الجالية المصرية بالخارج تتسم بالسلمية في تعاملاتها، مؤكدة أنه لا يوجد اضطهاد ممنهج ضد المصريين في الخارج.

وأضافت مكرم، خلال حوارها للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أن المتسبب في واقعة ضرب وتعذيب مواطن مصري بالكويت ممن ينتمون للبدون ولا يحمل الجنسية الكويتية كما تواصلت مع القنصلية المصرية والجهات المعنية لتحديد مصدر الفيديو وكافة التفاصيل مشيرة إلى أن المواطن المصري المجني عليه لم يتقدم بأي شكوى رسمية ولكن الوزارة تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات الكويتية وقد تم القبض على الشخص الذي إرتكب واقعة الضرب ضد المصري.

وأوضحت أن تفاصيل الحادث يرجع لشخص صاحب محل تليفونات محمولة قام بالإشتراك مع 3 آخرين بينهم مصري بضرب المجني عليه، وللأسف هو يعمل في الكويت بشكل غير رسمي، مؤكدة أن الوزارة لديها اسم المصري المجني عليه ومسقط رأسه بمصر، وفضلت عدم ذكر اسمه إحتراما لخصوصيتة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الجالية المصرية بالخليج تتركز أغلبها في دول الخليج وعليهم الإهتمام بالحفاظ على كرامتهم، موضحة أنه يجب ألا يتهاون أي مصري في حقوقه والعقد الذي يعمل على أساسه في أي دولة خارج مصر، مضيفة “يفترض أن تتوافر في الدولة المضيفة للمصريين والمهاجرين الإلتزام باحترام حقوقهم.”

وتعليقا على قضية الهجرة غير الشرعية، أوضحت أن بعض المواطنين تجبر على الاختيار إلى تعريض أنفسهم للخطر والسفر عبر البحر بشكل غير شرعي، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية بالدولة مسؤولة عن حل تلك المشكلة.

وحول إجراءات الحج، أوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن هناك 5 آلاف و167 مصريا خالفوا شروط السلطات السعودية في الحج بدون تصريح، مضيفة “في ظل العلاقة المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية هناك جهود للعفو عن المخالفين لبصمة الحج، وهناك جهود ومساعي للعفو وعدم ترحيل المصريين المخالفين لشروط الحج.”

وطالبت مكرم ، المصريين المعتمرين في شهر رمضان أن يرجعوا بعد أدائهم العمرة بدلآ من الإنتظار لموسم الحج بالمخالفة للإجراءات والقوانين الخاصة بشروط الإقامة في المملكة العربية السعودية.

وحول تعثر شركة بن لادن، قالت نبيلة مكرم إنها بها الآلاف من العاملين من جنسيات مختلفة وتم إلقاء اللوم عليها في حادثة وقوع الرافعة بالحرم المكي وقد تواصلت مع السلطات السعودية لضمان مستحقات العاملين المصريين بالشركة، مؤكدة أن الأزمة تكمن في مشاكل لدى شركة بن لادن مع السلطات السعودية في صرف مستحقات العاملين بها، مشيرة إلى أن الوزارة تتواصل حاليآ مع السلطات هناك لصرف مستحقاتهم.