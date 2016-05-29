متحدث يتهم “بوكو حرام” بالمسئولية عن مصرع 5 أشخاص في انفجار بنيجيريا

اتهم متحدث باسم الجيش النيجيري اليوم الأحد عناصر جماعة “بوكو حرام” بالمسئولية عن الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بشمال شرق نيجيريا وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص من بينهم أحد الجنود.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن العبوة الناسفة التي كانت مزروعة بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية شمال شرق نيجيريا انفجرت لدى مرور دراجة بخارية على شكل تاكسي في بلدة بيو بولاية بورنو، مما أسفر عن مصرع أربعة من المدنيين علاوة على أحد الجنود .

وتابع المتحدث أن العبوة الناسفة مزروعة في هذا المكان منذ فترة طويلة وأن هناك أما وطفلها من بين القتلى.

وتشير الإحصائيات إلى مصرع نحو عشرين ألف شخص خلال التمرد الذي تقوده حركة “بوكو حرام” المتطرفة ضد حكومة نيجيريا منذ سبعة أعوام.

أ ش أ