القبض على 4 أشخاص هاربين من أحكام بالمؤبد في أسيوط‎

ألقت مديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، القبض على 4 من الهاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد في قضايا جنائية خلال حملة أمنية لليوم الواحد لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام بمراكز أسيوط​.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط”ع . ع . ع” 30 سنة فلاح مقيم بني محمد المراونة دائرة مركز أبنوب هارب من حكم بالمؤبد فى قضية سلاح بجلسة 10/5/2016، و”م . د . م” 35 سنة فلاح مقيم بني محمد المراونة دائرة مركز أبنوب هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضية تزوير بجلسة 17/11/2013.

وتم ضبط “م . س . م” مقيم بندر القوصية دائرة مركز القوصية هارب من حكم بالمؤبد في قضية [​قتل بجلسة​​​ ​​​​24 أبريل الماضي]. و”ص . أ. ع” 55 سنة فلاح مقيم بني محمد المراونة دائرة مركز أبنوب هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في قضية اقتحام وإتلاف نقطة شرطة بني محمد.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين.