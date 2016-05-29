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تأجيل محاكمة 335 إخوانيا متهما باقتحام محكمة بنى مزار ومتحف ملوى لـ5 يونيه

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تأجيل محاكمة 335 إخوانيا متهما باقتحام محكمة بنى مزار ومتحف ملوى لـ5 يونيه تأجيل محاكمة 335 إخوانيا متهما باقتحام محكمة بنى مزار ومتحف ملوى لـ5 يونيه
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، نظر محاكمة 335 متهما باقتحام وحرق محكمة بنى مزار، ومتحف ملوى عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 5 يونيه المقبل لسماع باقى الشهود.

ففى القضية الأولى والمتهم فيها 204 متهمين باقتحام وحرق متحف ملوى بمركز ملوى جنوب المنيا بينهم 37 متهما محبوسا على ذمة القضية، والقضية الثانية متعلقة باقتحام وحرق بعض الكنائس ومحكمة بنى مزار شمال المحافظة، والمتهم فيها 131 أخرين بينهم 32 متهما محبوسا على ذمة القضية.

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