ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات بـ"كوم أمبو" فى أسوان

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو بأسوان ، اليوم الأحد ، من ضبط عاطل ، بحوزته سلاح نارى غير مرخص وطلقات ، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان ، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو ، عقب تقنين الإجراءات ، القبض على المتهم " محمد. ف " - 26 سنة عاطل - وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مم و 6 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط .

تحرر المحضر رقم 2387 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو ، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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