مصرع اثنين وإصابة ثلاثة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى يسرى عبد الشافى أحمد 55 سنة، وناصر سعد محرم 60 سنة، مصرعهما، وأصيب إبراهيم عبد الوهاب على 26سنة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ياسر عرفات عمارة 20سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمود سعد محرم 60سنة باشتباه كسر بالضلوع، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نصف نقل على الطريق الدولى الساحلى اتجاه جمصة وبالقرب من كوبرى الحماد.

هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفيين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، والمصابين لمستشفى بلطيم لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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