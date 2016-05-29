بالفيديو بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع إدارة المخلفات الزراعية بـ"سخا"

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مصنع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية بمحطة بحوث سخا بمدينة كفر الشيخ، ومركز تدريب تدوير المخلفات الحقلية لمشروع تطوير الرى الحقلى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد أبو شادى، مدير مركز بحوث سخا، والدكتور سرى البربرى، منسق عام البنك الدولى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تابع "المحافظ" دورة تشغيل ماكينات كبس قش الأرز، وماكينات فرم حطب القطن، والذرة، وماكينات تقليب وتجانس المخلفات الزراعية والحيوانية، والتعبئة.

وقال المحافظ، إن مصنع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية بمحطة بحوث سخا يهدف إلى تدوير قش الأرز بالإضافة إلى جميع المخلفات الزراعية والحيوانية، وتعظيم الاستفادة منها اقتصادياً وتجنب تلوث البيئة ومكافحة ظاهرة تكون السحابة السوداء، التى تنتج عن حرق قش الأرز، واستخدام هذه المخلفات كسماد عضوى طبيعى لتنشيط التربة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.

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وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذا المصنع ومركز تدريب إدارة المخلفات، يخدم مشروع الرى الحقلى الذى يموله البنك الدولى بالمحافظة، بتكلفة 140 مليون دولار على مساحة 135 ألف فدان مرحلة أولى، من خلال استغلال المخلفات الزراعية الناتجة عن أراضى المشروع لإنتاج السماد البلدى للتربة الزراعية.

من جانبه قال الدكتور خالد أبو شادى، مدير مركز بحوث سخا، إن السماد المنتج عن طريق إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية هو عبارة عن منتج لا يحتوى أى مكونات كيماوية، ولكن يحتوى بكتيريا منشطة للتربة تقوم بعمل تنشيط حيوى طبيعى للتربة ترش به الأرض الزراعية قبل رش البذور في وجود تربة رطبة أو بعد رشها بالماء لكي تنشط البكتيريا في التربة، ومن ثم يقوم الماء بتوزيع السماد العضوى في التربة، مضيفا أن هذه المخلفات تؤدى إلى نتائج جيدة في الإنتاج و نوعية المزروعات.

وأضاف شادى، أنه يتم أيضا انتاج غذاء للأسماك من المخلفات الزراعية، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 100 متر مكعب من المخلفات كل دورة ومدتها 60 يوما.

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