أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع إدارة المخلفات الزراعية بـ"سخا"

Google+ Print
بالفيديو بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع إدارة المخلفات الزراعية بـ"سخا" بالفيديو بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع إدارة المخلفات الزراعية بـ"سخا"
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مصنع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية بمحطة بحوث سخا بمدينة كفر الشيخ، ومركز تدريب تدوير المخلفات الحقلية لمشروع تطوير الرى الحقلى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد أبو شادى، مدير مركز بحوث سخا، والدكتور سرى البربرى، منسق عام البنك الدولى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تابع "المحافظ" دورة تشغيل ماكينات كبس قش الأرز، وماكينات فرم حطب القطن، والذرة، وماكينات تقليب وتجانس المخلفات الزراعية والحيوانية، والتعبئة.

وقال المحافظ، إن مصنع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية بمحطة بحوث سخا يهدف إلى تدوير قش الأرز بالإضافة إلى جميع المخلفات الزراعية والحيوانية، وتعظيم الاستفادة منها اقتصادياً وتجنب تلوث البيئة ومكافحة ظاهرة تكون السحابة السوداء، التى تنتج عن حرق قش الأرز، واستخدام هذه المخلفات كسماد عضوى طبيعى لتنشيط التربة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.
>

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذا المصنع ومركز تدريب إدارة المخلفات، يخدم مشروع الرى الحقلى الذى يموله البنك الدولى بالمحافظة، بتكلفة 140 مليون دولار على مساحة 135 ألف فدان مرحلة أولى، من خلال استغلال المخلفات الزراعية الناتجة عن أراضى المشروع لإنتاج السماد البلدى للتربة الزراعية.

من جانبه قال الدكتور خالد أبو شادى، مدير مركز بحوث سخا، إن السماد المنتج عن طريق إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية هو عبارة عن منتج لا يحتوى أى مكونات كيماوية، ولكن يحتوى بكتيريا منشطة للتربة تقوم بعمل تنشيط حيوى طبيعى للتربة ترش به الأرض الزراعية قبل رش البذور في وجود تربة رطبة أو بعد رشها بالماء لكي تنشط البكتيريا في التربة، ومن ثم يقوم الماء بتوزيع السماد العضوى في التربة، مضيفا أن هذه المخلفات تؤدى إلى نتائج جيدة في الإنتاج و نوعية المزروعات.

وأضاف شادى، أنه يتم أيضا انتاج غذاء للأسماك من المخلفات الزراعية، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 100 متر مكعب من المخلفات كل دورة ومدتها 60 يوما.

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(1)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(2)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(3)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(4)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(5)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(6)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-إدارة-المخلفات-الزراعية-بـسخا-(7)


>- بالصور.. افتتاح معرض أهلاً رمضان بفوه كفر الشيخ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!