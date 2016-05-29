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شركة مياه القناة تشارك فى المهرجان الجوى لدمج كشافة ذوى الإعاقة بـ"سلمى"

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شركة مياه القناة تشارك فى المهرجان الجوى لدمج كشافة ذوى الإعاقة بـ"سلمى" شركة مياه القناة تشارك فى المهرجان الجوى لدمج كشافة ذوى الإعاقة بـ"سلمى"
شاركت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية بشركة مياه محافظات القناة في المهرجان الجوى لدمج كشافة ذوى الإعاقة، الذى أقيم بالإسماعيلية، وشارك فيه عدد من محافظات الجمهورية، منها القاهرة والإسكندرية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية، وذلك بمكتبة وبحضور قادة الكشافة الجوية والبحرية والطيران والفتيات.

وقام عادل عبد المنعم، مدير عام الإدارة بتقديم كلمة موجزة، عن فيلم "نقطة مياه" للتعريف بدور التوعية بأسلوب مبسط بقيمة المياه ومراحل التنقية والأساليب الإيجابية للترشيد ونبذ السلوكيات السلبية من منظور ديني وثقافى.

وسلم سيف شعلان، مدير التوعية، قادة المحافظات المطبوعات والنشرات التثقيفية الخاصة بالتوعية وعرض فيلم "سلمى" الذى حظى بإشادة الحضور، كما تم تقديم 50 شهادة للمشاركين فى ورش الدمج، وتم الاتفاق على المشاركة والتنسيق لعدد من الأنشطة المقبلة بين الشركة والكشافة.

المهرجان-الجوى-لدمج-كشافة-ذوى-الإعاقة-بـسلمى-(1)

المهرجان-الجوى-لدمج-كشافة-ذوى-الإعاقة-بـسلمى-(2)

المهرجان-الجوى-لدمج-كشافة-ذوى-الإعاقة-بـسلمى-(3)

المهرجان-الجوى-لدمج-كشافة-ذوى-الإعاقة-بـسلمى-(4)

المهرجان-الجوى-لدمج-كشافة-ذوى-الإعاقة-بـسلمى-(5)


>- رئيس مياه القناة يوجه برفع كفاءة محطتى أبو عطوة وأبو عارف خلال جولته

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