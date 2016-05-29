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الداخلية العراقية: 30 قتيلا وجريحا في التفجير الانتحاري بالمقدادية

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الداخلية العراقية: 30 قتيلا وجريحا في التفجير الانتحاري بالمقدادية الداخلية العراقية: 30 قتيلا وجريحا في التفجير الانتحاري بالمقدادية

الداخلية العراقية

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي شمال شرقي العراق إلى خمسة قتلي و25 جريحا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن ، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، إن اعتداء إرهابيا بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وقع في حي المعلمين بمدينة المقدادية مما أسفر عن مقتل وإصابة 30 عراقيا.

وأضاف أن الانتحاري تم تعميم صورته قبل يومين على عناصر القوات الأمنية ونقاط التفتيش الأمنية “سيطرات” ، بناء على تبليغ والدته عنه بأنه ترك منزل العائلة وقد يفجر نفسه.

وأشار إلى أن قوات الشرطة كشفت الانتحاري وتم منعه من دخول أحد المقاهي وطاردته في المنطقة وأطلقت النار باتجاهه وأصابته إلا أنه فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه مما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

أ ش أ

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