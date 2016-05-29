إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين دامت أكثر من 80 سنة في دشنا‎

​تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع القيادات الشعبية من عمد وكبار العائلات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقريتي العطيات وعزبة النصارى بدشنا دامت أكثر من 80 سنة.

ترجع وقائع الأحداث إلى أكثر من 80 عامًا نشوب خلافات بين عائلة جعفر وعائلة جرجس، بسبب خلافات على قطعة أرض على نظام البدل.

وأسفرت تلك الخلافات عن إصابة أشخاص من الطرفين، وتجددت المشاجرة مرة أخرى سبب مناوشات بين الطرفين، فتمكنت القيادات الشعبية بحضور عدد من النواب السابقين بمركز دشنا من إنهاء الخصومة بين الطرفين والتوقيع على محضر للصلح بينهم.​