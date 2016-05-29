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نصائح للحصول على أفضل الدرجات بالامتحانات.. أهمها ماتشربش قهوة

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نصائح للحصول على أفضل الدرجات بالامتحانات.. أهمها ماتشربش قهوة نصائح للحصول على أفضل الدرجات بالامتحانات.. أهمها ماتشربش قهوة
مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، هناك أخطاء شائعة يتبعها الطالب وهى الضغط على نفسه فى المذاكرة طوال النهار وإرهاق عقله وبدنه، فهو يظن أنه سيستوعب أكثر وهذا خطأ كبير لأنه يحمل المخ أكثر مما يحتمل مما يجعله عرضة للنسيان بسرعة وكذلك لن يستطيع الاستمرار فى المذاكرة بشكل جيد فى باقى أيام الامتحانات.

أكد الدكتور فاروق لطيف أستاذ الطب النفسى أن هناك عدة نصائح يحب على كل الطلاب اتباعها قبل الامتحانات للوصول إلى أعلى درجات خلال الامتحانات، ومن أهم هذه النصائح هو أخذ قسط كافٍ من النوم ليلة الامتحان على الأقل 6 ساعات.

وأضاف "لطيف" أن من ضمن النصائح أيضا ممارسة بعض التمارين الرياضية والتى تقوى الذاكرة وتنشط الدماغ وإن لم تجد وقتاً كاف بإمكانك مضغ العلكة والتى تؤدى الغرض ممن تحريك عضلات الفك وتنشيط عضلات الرأس مما يؤدى إلى تنشيط الدورة الدموية وتزيد تدفق الدم إلى الدماغ، وذلك يساعد على تنشطيه، كما أن العلكة تساعد على التخلص أو التقليل من الشعور بالتوتر والقلق.

وتابع: "هناك ضرورة لتناول وجبة إفطار خفيفة، حيث إن الجسم يبقى طوال الليل بدون تغذية مما يؤثر على نشاط الجسم والعقل، وعدم التدخين والحرص على المذاكرة فى مكان متجدد الهواء، لأن الأماكن الملوثة تقلل من إمداد المخ بالأكسجين، مما يؤثر سلبا على أداء المخ، وعدم تناول المنشطات والعقاقير المنبهة أو المنومة لما فيها من مواد كيماوية تؤثر على المخ وتقلل من كفاءة الذاكرة".

وأكد "لطيف" أن استنشاق بعض الروائح الطبيعية تؤثر على الأداء العقلى وتحسين المزاج، وتقوى الذاكرة مثل رائحة الريحان، النعناع، اللافندر.


>تمارين الاسترخاء أفضل حل لتجنب التوتر والضغط العصبى فى ليلة الامتحان

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