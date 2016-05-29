نقيب المهندسين يفتتح المرحلة الأولى من إنشاءات نادى النقابة بـ"الداخلة"

افتتح، اليوم، المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، المرحلة الأولى من إنشاءات نادى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حيث شملت إنشاءات المرحلة الأولى إنشاء ملاعب الأطفال والحمامات والكافيتيريا والسور والبوابة.

حضر الافتتاح المهندس عادل ربوح، نقيب مهندسى الوادى الجديد، والمهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس عبدالكريم آدم أمين الصندوق المساعد، والمهندس حماد عبدالله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وطالب المهندس ربوح وفد النقابة العامة، بتبنى النقابة العامة مؤتمرا يدعو المستثمرين لاستغلال الميزات النسبية المتوفرة بالمحافظة لإنشاء صناعات قائمة على النخيل وما ينتجه.

وأكد المهندس عادل عفيفى نائب رئيس مركز الداخلة، نائبا عن محافظ الوادى الجديد ورئيس مدينة الداخلة، أن النقابة الفرعية بذلت مجهود كبير لإنشاء النادى فى وقت قياسى .

وأشار المهندس عبدالكريم آدم، إلى أنه سيتم تسيير رحلات إلى محافظة الوادى الجديد من أنحاء الجمهورية بعد موافقة نقيب المهندسين.

وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسى والكادر وبدل التفرغ التزامات قطعها المجلس على نفسه من أول يوم توليه مهامه، ويعمل بشكل شفاف على تحقيق هذه الالتزامات، مؤكدا ضرورة ترابط المهندسين.

وتابع: "نعمل خلال الفترة الجارية على جمع التكلفة اللازمة لبناء مستشفى المهندسين، والتى تحتاج لتكلفة مبدأية لإنشائها 350 مليون جنيه".

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