معارك في الوازعية بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية

ذكر المجلس العسكري بمحافظة تعز ، أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمني والمقاومة ومليشيات الحوثيين وصالح في مديرية الوازعية جنوب غرب مدينة تعز على الحدود مع مناطق الصبيحة بمديرية بمحافظة لحج المجاورة إثر قيام عناصر المليشيات بشن هجمات في محاولات لاختراق مواقع القوات إلا أنها فشلت في ذلك .

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في تقريره اليومي عن العمليات العسكرية ، أن حدة الاشتباكات بين الجانبين اشتدت طوال أمس، حيث شنت عناصر المليشيات هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في جبهات المحور الشرقي ثعبات وحي الدعوة وكلابة، وكانت أشد الاشتباكات في منطقة الضباب غربا .

وأضاف أن المليشيات واصلت قصف مواقع الجيش والمقاومة والمناطق السكنية بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 9 آخرين ومقتل مدني وإصابة اثنين ، في الوقت الذي استمرت فيه المليشيات في تعزيز جبهاتها على أطراف المدينة ومداخلها وإنشاء نقاط تفتيش ومواقع عسكرية جديدة ، كما دفعت بأسلحة منها صواريخ باليستية في مديريتي المخا وذوباب الساحليتين غرب المحافظة.

من ناحية أخرى .. ذكرت مصادر المقاومة الجنوبية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج المجاورة للوازعية أن المليشيات الانقلابية شنت هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة على مواقع قوات الجيش والمقاومة في المضاربة والوازعية، مما تسبب في مقتل القيادي الشيخ رباش الأغبري في الوقت الذى سقط فيه قتلى وجرحى في الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك مستمرة بين الجانبين ووصلت تعزيزات لقوات الجيش ، ولكن المليشيات مستمرة في حشد قواتها منذ فترة في جبهة الوازعية .

وتجددت الاشتباكات بين المقاومة الجنوبية المسنودة بقبائل الصبيحة في مديرية المضاربة عقب تقدم لعناصر المقاومة في لحج وسيطرتها على مواقع بمناطق التماس بين الوازعية بتعز والمضاربة خلال اليومين الماضيين .

أ ش أ