«سقط عمدًا».. فيلم وثائقي من إنتاج طلاب بإعلام القاهرة

أنتجت مجموعة من الطلاب بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان “سقط عمدًا”، ويهتم الفيلم بمناقشة الضغوط الأسرية والاجتماعية لفتيات تحت سن العشرين،جعلتهن يتزوجن في سن صغير.

وتركز أحداث الفيلم حول الضغوط الأسرية والإجتماعية لفتيات تحت سن العشرين، جعلتهن يتزوجن في سن صغير، وبعد فترة من الزواج وجدوا أنفسن يواجهن الحياة بمفردهن، وأصبحن قاصرات معيلات.

أشرف على إنتاج الفيلم حسين خليفة، المعيد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وشارك في إنتاجه مجموعه من الطلاب منهم “رنا العباسي، مريم الشاعر، نورهان عبدالسلام، دعاء عمران، ناردين عزيز، جورجينا عادل، مارينا يوسف، هبة سعد، منة الله حافظ، خلود مصطفى، خالد وحيد، عبدالله الطحطاوي، إسراء نصر، رؤى هاني، شيرين خالد، منى محمود، ندى محمود”.