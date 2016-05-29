محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد المنزلة ويأمر بتوفير جهاز شقيقته

قدم حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، واجب العزاء فى شهيد الواجب الوطنى مجند القوات المسلحة السيد حلمى ياسين فايد 21 سنة، ابن قرية الحوتة التابعة للوحدة المحلية لمركز المنزلة، حيث قدم المحافظ العزاء لأسرته بالحوتة وأمر بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الحوتة الابتدائية تخليدًا لذكراه.

وكلف رئيس مركز المنزلة بتعليق البانر باسم الشهيد على المدرسة اليوم، كما كلف وكيل وزارة التضامن بصرف معاش لوالدة الشهيد خلال 48 ساعة وكذا بحث توفير فرصة حج لها.

كما كلف هدى بلاط مدير إدارة التنمية البشرية بتوفير وحدة سكنية لأسرة الشهيد، وبحث تجهيز أخت الشهيد جهاز العرس وتكليف وكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرصتى عمل لشقيقى الشهيد خلال 24 ساعة

كما كلف رئيس مركز منية النصر بدفع إيجار سنة مقدمًا للأسرة كذلك كلف مدير إدارة الصناديق بالتنسيق مع مدير التخطيط العمرانى لدراسة استكمال دار المناسبات بالقرية، كما وجه لوكيل وزارة التضامن بصرف معاش لوالدة الشهيد.

ورافق المحافظ لفيف من القيادات العسكرية والأمنية ورئيس مركز ومدينة المنزلة، وقد أكد أن كل أجهزة الدولة تقدم كل أوجه الدعم وتقف إلى جوار أسر الشهداء وذويهم كما أكد أن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

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