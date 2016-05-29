أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يهدد بغلق مصنع تدوير القمامة بسبب الرائحة

Google+ Print
محافظ الدقهلية يهدد بغلق مصنع تدوير القمامة بسبب الرائحة محافظ الدقهلية يهدد بغلق مصنع تدوير القمامة بسبب الرائحة
تفقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية مصنع تدوير القمامة بالحوتة التابعة لمركز المنزلة، فى زيارة مفاجاءة تفقد خلالها سير العمل وكلف وكيل وزارة البيئة بتشكيل لجنة اليوم لبحث اليات عمل المصنع كما كلف مدير المصنع بتقليب القمامة كل 48ساعة محذرا إذا لم تتوقف الرائحة سيغلق المصنع .

كما كلف رئيس القرية بالتواجد بالمصنع على مدار الساعة والمتابعة الشخصية. واثناء توجهة الى مصنع التدوير تفقد مصرف القرية وقرر على الفور احالة مدير إدارة الرى بمركز المنزلة للشئون القانونية لسوء حالة المصرف.

كما التقي بالمواطنين واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم وقد وجهوا الشكر له ، وطالب الاهالي في حديثه اليهم بضرورة التكاتف مع الاجهزة التنفيذية للحفاظ على النظافة العامة والابلاغ فورا عن اى مخالفات مؤكدا على حلها، مشيرا إلى أنه سعيد بوجوده معهم مضيفا انه مسئول عن كل قرية وعزبة ونجع بنطاق المحافظة


>- اعتصام "محامين جنوب الدقهلية" لفسخ التعاقد مع الشركة المديرة للنادى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365