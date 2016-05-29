محافظ الدقهلية يهدد بغلق مصنع تدوير القمامة بسبب الرائحة

تفقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية مصنع تدوير القمامة بالحوتة التابعة لمركز المنزلة، فى زيارة مفاجاءة تفقد خلالها سير العمل وكلف وكيل وزارة البيئة بتشكيل لجنة اليوم لبحث اليات عمل المصنع كما كلف مدير المصنع بتقليب القمامة كل 48ساعة محذرا إذا لم تتوقف الرائحة سيغلق المصنع .

كما كلف رئيس القرية بالتواجد بالمصنع على مدار الساعة والمتابعة الشخصية. واثناء توجهة الى مصنع التدوير تفقد مصرف القرية وقرر على الفور احالة مدير إدارة الرى بمركز المنزلة للشئون القانونية لسوء حالة المصرف.

كما التقي بالمواطنين واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم وقد وجهوا الشكر له ، وطالب الاهالي في حديثه اليهم بضرورة التكاتف مع الاجهزة التنفيذية للحفاظ على النظافة العامة والابلاغ فورا عن اى مخالفات مؤكدا على حلها، مشيرا إلى أنه سعيد بوجوده معهم مضيفا انه مسئول عن كل قرية وعزبة ونجع بنطاق المحافظة

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