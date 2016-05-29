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حريق هائل يلتهم 12 يختا فى ميناء "سيدى فرج" بالجزائر

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حريق هائل يلتهم 12 يختا فى ميناء "سيدى فرج" بالجزائر حريق هائل يلتهم 12 يختا فى ميناء "سيدى فرج" بالجزائر

اندلع حريق هائل فى ميناء "سيدى فرج" غربى الجزائر العاصمة، استمر حوالى ساعتين، وأسفر عن تدمير 12 يختاً، قبل أن ينجح الجيش الجزائرى وفرق الحماية المدنية فى تجنب سيناريو كارثى وإخماد الحريق دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

وقد نجم الحريق عن شرارة كهربائية بأحد الزوارق، وواجه عناصر الحماية المدينة صعوبات كبيرة فى إخماده بسبب سرعة الرياح وضيق المرفأ، ما استدعى تدخل الجيش الذى حال دون وقوع كارثة حقيقية بمنع وصول السنة اللهب إلى محطة الخدمات الخاصة بالبنزين التابعة للمرفأ، وإنقاذ الواجهة البحرية والمجمع السياحى لسيدى فرج.
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