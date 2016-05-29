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وزيرة الهجرة للمواطن المعتدى عليه بالكويت: مصر لن تتخلى عنك ولن تضيع حقوقك

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وزيرة الهجرة للمواطن المعتدى عليه بالكويت: مصر لن تتخلى عنك ولن تضيع حقوقك وزيرة الهجرة للمواطن المعتدى عليه بالكويت: مصر لن تتخلى عنك ولن تضيع حقوقك
أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الجالية المصرية مسالمة وتندمج فى المجتمعات الخارجية، معتبرة أن الاعتداء على المواطنين المصريين فى الخارج هى فردية، ولا يوجد إجماع من مواطنى دولة عربية معينة بالعمل ضد المصريين.

وحول واقعة الاعتداء على مواطن مصرى فى الكويت، أضافت وزيرة الهجرة، خلال حوار مع الإعلامى تامر أمين، أن الشخص الذى قام بالاعتداء على المواطن المصرى فى الكويت من فئة "البدون"، أى شخص لا يحمل الجنسية الكويتية، موضحة أن المواطن المصرى لم يقم بإبلاغ القنصلية المصرية هناك، ولم يقدم بلاغا للشرطة الكويتية حتى الآن، لافتة إلى أنها تلتمس العذر للعامل المصرى الذى تعرض للاعتداء فى عدم تقدمه ببلاغ للقنصلية المصرية بالكويت.

وأشارت الوزيرة إلى وجود وجود محاولات للوصول إلى المواطن المصرى الذى تعرض للاعتداء، مضيفة: لدينا اسم المواطن، ومعلوماته ولكن حفاظا على كرامته، لن نعلن عن اسمه، وأقول للعامل المصرى الذى تعرض للاعتداء بالكويت دولتك لن تتخلى عنك وسنحصل على حقك، وعلى العامل المصرى فى الخارج أن يدرك أن الدولة تسانده ولا تقبل إهانته أو ضياع حقوقه.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن القانون الدولى يلزم جميع الدول بالحفاظ على حقوق العاملين الأجانب.


>- عاجل.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط المعتدى على المواطن المصرى ومصور الفيديو

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مصر 365

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