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مقتل وإصابة 13 عراقيا فى تفجير انتحارى بالمقدادية فى ديالى

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مقتل وإصابة 13 عراقيا فى تفجير انتحارى بالمقدادية فى ديالى مقتل وإصابة 13 عراقيا فى تفجير انتحارى بالمقدادية فى ديالى

هاجم انتحارى يرتدى حزاما ناسفا مساء اليوم الأحد، أحد المقاهى الشبابية بقضاء المقدادية فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق.

وأكد رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمى فى تصريح صحفى ، أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة من المدنيين وإصابة عشرة آخرين بجراح ، قرب مقهى شبابى فى حى المعلمين وسط القضاء شمال شرقى بعقوبة.

وأوضح أن الانتحارى حاول اقتحام المقهى لإيقاع أكبر عدد من الضحايا إلا أن أحد أفراد الشرطة اشتبه به لدى اقترابه وأطلق عليه النار قبل دخول المقهى وانفجر الحزام الناسف الذى يرتديه مما أدى إلى مقتل وإصابة 13 أشخاص، وفق حصيلة أولية.

وكان قضاء المقدادية شهد مؤخرا العديد من التفجيرات الانتحارية لأفراد وسيارات مفخخة استهدفت اثارة فتنة طائفية بين سكان القضاء من السنة والشيعة وتبناها تنظيم داعش.
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