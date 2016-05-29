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غدا..الحكم على بديع و 104 آخرين في أحداث الإسماعيلية

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غدا..الحكم على بديع و 104 آخرين في أحداث الإسماعيلية غدا..الحكم على بديع و 104 آخرين في أحداث الإسماعيلية

صورة أرشيفية

تصدر غدآ الأثنين محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على مرشد الإخوان “محمد بديع و104 أخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـأحداث الإسماعيلية.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت إشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفضإعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لإرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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