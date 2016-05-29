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بالصور.. سمعان خوام: سوريا باتت سجنًا كبيرًا لكل المفكرين والمبدعين

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 خوااام

قال الفنان التشكيلي والشاعر السوري، سمعان خوام، ان السبب الرئيسي لاحترافه فن الرسم يعود لحادث أطاح بقدمه وأجبره على الجلوس بمنزله لعامين، لافتا إلى أن الخوف الدائم تجاه الأحوال السورية دفعته للأنتقال إلى بيرت وهجرة دمشق.

وأضاف خوام خلال حواره لبرنامج “القنديل” ان المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أكرم خزام، اليوم، أن سوريا باتت سجن كبير لقمع المواطنين والمفكرين والمبدعين وكافة فئات المجتمع، مردفاً: “افتقدت في سوريا للأمان سواء كنت مع النظام أو ضده”.

وأوضح خوام أن النظام السياسي في لبنان لا يختلف كثيرآ عن نظام بشار الأسد في سوريا لأنها دول طائفية مليئة بالفساد، قائلاً: “مدينة بلا حراك لا تعول عليها”.

وتابع الفنان التشكيلي السوري أن الثورات لا تنجح قبل ان يمر عليها عشرات السنوات خاصة وأنها تبدأ بتحريك حجر كبير يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتدحرج ويبعد الظلم والقهر عن أقطارنا العربية.

وأشار خوام إلى أن ثورات الربيع العربي كانت بحاجة لمبادئ أيدولوجية لتفادى الإنتهازية السياسية وسيطرة فصائل تعمل على إقصاء فصائل أخري في مشهد يمزق جسد الوطن المهترئ.سمعان خوام القنديل خزام

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