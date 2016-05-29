رونالدو أول لاعب برتغالي يتوج بدوري الأبطال 3 مرات

(إفي): بات نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو صاحب الـ31 عاما، أول لاعب برتغالي يتوج ثلاث مرات بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج (صاروخ ماديرا) بأول لقب في موسم 2007-2008 مع فريقه الإنجليزي آنذاك مانشستر يونايتد في موسكو، ومع ريال مدريد مرتين بموسمي 2013-2014 في لشبونة وأمس السبت في ميلانو بنسخة 2015-2016.

وبذلك، تفوق الـ"دون" على عدد كبير من اللاعبين البرتغالين الذين توجوا مرتين فقط باللقب بواقع 17 لاعبا حاليا منهم 12 من الجيل الذهبي لبنفيكا (النادي البرتغالي الذي فاز بلقب الأبطال في عامي 1961 و1962) في ستينيات القرن الماضي، وليس بينهم أوزيبيو دا سيلفا فيريرا الذي توج مرة واحدة فقط باللقب.

في حين الخمسة المتبقين هم لاعب ريال مدريد بيبي في نسختي (2014 و2016) وديكو (في 2004 و2006).

بالإضافة إلى باولو سوسا الذي توج باللقب مرتين على التوالي مع ناديين مختلفين: في عام 1996 مع يوفنتوس وفي عام 1997 مع بروسيا دورتموند.

وفاز باولو فيرييرا وجوزيه بوسينجوا باللقب في عام 2004 مع بورتو تحت قيادة جوزيه مورينيو ولاحقا مع تشيلسي في عام 2012.