أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ملاك صينيين يتوصلون لاتفاق لشراء ميلان

Google+ Print
ملاك صينيين يتوصلون لاتفاق لشراء ميلان ملاك صينيين يتوصلون لاتفاق لشراء ميلان

(إفي): توصل اتحاد مجموعة شركات صينية لاتفاق مبدئي لشراء نسبة 70% من أسهم نادي ميلان الإيطالي، في حين سيبقي على سيلفيو برلسكوني رئيسا للنادي خلال السنوات الأولى، وفقا لتصريحات مصدر مقرب من الصفقة لجريدة (China Daily) الرسمي.

ولم تؤكد أي مصادر رسمية هذا الخبر الذي أضاف أن برلسكوني سيظل في موقعه كرئيس للنادي الإيطالي لمدة سنتين أو ثلاث بعد اتمام عملية البيع إلى أن يتمم اتحاد الشركات شراء نسبة الـ30% المتبقية من أسهم النادي.

ومع ذلك، مازالت المفاوضات مستمرة بخصوص هذا البند، بالإضافة إلى الهيكل المالي والإداري للنادي.

وقال المصدر إنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فقد يتم التوصل للاتفاق النهائي بين يومي 15-20 يونيو/حزيران القادم".

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، فإن الصحف الإيطالية أشارت إلى احتمال أن تصل القيمة الكاملة (نسبة 100% من النادي) إلى مبلغ 700 مليون يورو (حوالي 782 مليون دولار).

وعلى جانب آخر، تردد في بعض وسائل الإعلام الإيطالية أنباء عن التوصل لـ"نتائج إيجابية" في مفاوضات بين مسئولي نادي إنتر ميلانو الإيطالي ومجموعة (سانينج كوميرس جروب) الصينية، دون الكشف عن أية تفاصيل.

وقد تزيد احتمالية بيع النادي الإيطالي من قائمة شركات ثان أكبر عالمي التي تشتري أندية أوروبية منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

فعلى سبيل المثال، أتمت مجموعة ريكون جروب الصينية، المملوكة لتوني جيانتونج شيا، منتصف الشهر الجاري صفقة شراء نادي أستون فيلا الانجليزي الذي هبط مؤخرا لدوري الدرجة الاولى (تشامبيون شيب) من الملياردير الامريكي راندي ليرنر، الذي كان قد اشترى النادي عام 2014 ، وتراوحت قيمة الصفقة ما بين 60-70 مليون جنيه استرليني (حوالي 78-104 مليون يورو).

وقبلها، قام اتحاد مجموعة (China Media Capital) الصيني ومجموعة (Citic Capital)، التابعة للحكومة الصينية، بدفع مبلغ 400 مليون دولار (حوالي 376 مليون يورو) لشراء نسبة 13% من أسهم نادي مانشستر سيتي الانجليزي.

ومن جانبها اشترت مجموعة (واندا) الصينية نسبة 20% من أسهم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما اشترت مجموعة (راستر) الصينية أيضا نادي اسبانيول الإسباني.

وقد شرعت الصينية في خطة طموحة لتطوير كرة القدم الوطنية عن طريق حث الشركات الصينية على الاستثمار في هذا المجال داخليا أو خارجيا بهدف أن يصبح الصيني أحد أفضل المنتخبات عالميا بحلول منتصف القرن الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل