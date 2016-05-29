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بالفيديو - ألمانيا تسقط بثلاثية أمام سلوفاكيا قبل يورو 2016

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بالفيديو - ألمانيا تسقط بثلاثية أمام سلوفاكيا قبل يورو 2016 بالفيديو - ألمانيا تسقط بثلاثية أمام سلوفاكيا قبل يورو 2016

سقط الألماني بطل العالم في فخ الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد نظيره السلوفاكي يوم الأحد قبل أيام من انطلاق بطولة يورو 2016.

وحل المنتخب السلوفاكي ضيفا على ألمانيا في مباراة ودية قبل انطلاق المسابقة القارية التي تستضيفها فرنسا من 10 يونيو المقبل إلى 10 يوليو.

افتتح ماريو جوميز التسجيل للمانشافت من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

ورد المنتخب السلوفاكي بثلاثية سجلها مارك هامسيك وميشال دوريس وجوراي كوشكا في الدقائق 41 و44 و52.

وتلعب ألمانيا مع أوكرانيا وبولندا وإيرلندا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة بيورو 2016.

بينما تتواجد سلوفاكيا في المجموعة الثانية مع ويلز وروسيا وإنجلترا.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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