نشرة ONA للفضائيات ا 8 مسلسلات على التلفزيون المصري بتكلفة 15 مليون.. أحمد يونس يقدم «عمارة الحاج رمضان» على 90 90‎

إعداد: إنجي لطفي

نشرة ONA للفضائيات ا 8 مسلسلات على التلفزيون المصري بتكلفة 15 مليون..أحمد يونس يقدم” عمارة الحاج رمضان” على الراديو 90 90.

أعلنت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن خريطة التلفزيون المصري بالنسبة الخريطة الرمضانية والتي وصل عددها إلي 8 مسلسلات..للمزيد

يستعد الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين”، المذاع على الراديو 90 90 لتقديم برنامج جديد بعنوان “عمارة الحاج رمضان” طوال شهر رمضان..للمزيد