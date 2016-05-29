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نشرة ONA للفضائيات ا 8 مسلسلات على التلفزيون المصري بتكلفة 15 مليون.. أحمد يونس يقدم «عمارة الحاج رمضان» على 90 90‎

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد: إنجي لطفي

نشرة ONA للفضائيات ا 8 مسلسلات على التلفزيون المصري بتكلفة 15 مليون..أحمد يونس يقدم” عمارة الحاج رمضان” على الراديو 90 90.

أعلنت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن خريطة التلفزيون المصري بالنسبة الخريطة الرمضانية والتي وصل عددها إلي 8 مسلسلات..للمزيد

صفاء حجازي

صفاء حجازي

 

يستعد الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين”، المذاع على الراديو 90 90 لتقديم برنامج جديد بعنوان “عمارة الحاج رمضان” طوال شهر رمضان..للمزيد

 

أحمد يونس

أحمد يونس

 

تألق المصمم العالمي هاني البحيري، بأحدث عروضه لموضة خريف 2017 ، بفندق ” الكارلتون ” الشهير بمدينة “كان” الفرنسية..للمزيد
هاني البحيري خلال عرض الأزياء

هاني البحيري خلال عرض الأزياء

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