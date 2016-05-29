إحالة التحقيقات فى قضية ميرهان حسين وضابطى قسم الهرم للنيابة الكلية

أحالت نيابة الهرم التحقيقات الخاصة بقضية اتهام ضابطين بقسم شرطة الهرم للفنانة ميرهان حسين بالاعتداء عليهما واقتحام كمين شرطة بسيارتها، وتوجيه الفنانة اتهامًا لهما بهتك عرضها إلى النيابة الكلية بعد ورود تحريات الأمن العام التى كانت النيابة قد طلبتها.

وأكدت مصادر أن تحريات الأمن العام كانت قد وراء عدم استكمال التحقيقات فى القضية وأنها ستحدد حقيقة اتهام النقيب مصطفى توفيق، والملازم أول إيهاب بحر للفنانة بالاعتداء عليهما وقيادتها السيارة تحت تأثير السكر، كما ستفصل فى توجيه الفنانة اتهامها للضابطين والطبيب الشرعى بتزوير التقرير الطبى الذى أثبت عدم تعرضها لهتك العرض أثناء حجزها بقسم الهرم.

وذكرت مصادر مقربة من الضابطين عدم وجود نية للتصالح مع الفنانة، بعد تدخل عدد من الوسطاء فى محاولة لحل الأزمة وإنهائها، حيث أصر الضابطان على استكمال التحقيقات فى القضية.

كانت الفنانة ميرهان حسين فى بداية شهر مارس الماضى قد استوقفها الضابطان فى كمين بمنطقة الهرم أثناء قيادتها سيارتها، وتم توجيه اتهام لها بالقيادة تحت تأثير المخدر، وهو ما أدى إلى تطاولها عليهما لفظيًا، وعقب اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم وحجزها تمهيدا لعرضها على النيابة وجهت الفنانة للضابطين اتهاما بهتك عرضها والتسبب فى إحداث إصابات حساسة بجسدها، وأكد تقرير الطبى الخاص بمستشفى الهرم حقيقة الإصابات، إلا أن تقرير الطب الشرعى نفى تعرضها لهتك العرض.

- مصدر قضائى: استبعاد تهمتى هتك العرض واستعمال القسوة فى قضية ميرهان حسين