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حارب السمنة بـ3 خطوات.. اهجم على إفطارك وقسم غداءك مع جارك واعط عشاءك لعدوك

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حارب السمنة بـ3 خطوات.. اهجم على إفطارك وقسم غداءك مع جارك واعط عشاءك لعدوك حارب السمنة بـ3 خطوات.. اهجم على إفطارك وقسم غداءك مع جارك واعط عشاءك لعدوك
أكد الدكتور وسيم السيسى - أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، باحث فى علم المصريات، خلال مشاركته بندوة تحت عنوان "الغذاء داء ودواء" بالمركز القومى للبحوث - أنه يمكن مكافحة السمنة بتذكر الحكمة القائلة "اهجم على إفطارك وقسم غداءك مع جارك، واعط عشاءك لعدوك".

وقال الدكتور وسيم السيسى إن التطبيق العملى لهذه الحكمة هو أن تتناول إفطارك كاملا، أما وجبة الغذاء فعليك أن تبدأ بالفاكهة ثم طبق سلاطة كاملا، وكوب ماء ثم الخضار المطبوخ ثم البروتين إذا كان موجودا، ويفضل أن يكون من أصل نباتى أو بحرى، أما العشاء فيجب أن تقلل الطعام من بعد غروب الشمس، فقد ثبت أن معدل الحرق بعد الغروب يصبح 20% فقط، ويتم تخزين الطعام فى الجسم مما يؤدى إلى السمنة.

وينصح الدكتور وسيم بأن يعود المصريون للغذاء المصرى القديم مثل الفول والعدس والخبز، موضحا أن العيش بلغ 15 نوعا فى الدولة الفرعونية القديمة والوسطى، ووصل إلى 40 نوعا فى الدولة الحديثة، وأول من صنعت الخبز هى ، كما طالب بالعودة إلى الفاكهة المصرية القديمة مثل الجميز والتوت والتين والبطيخ، والمشروبات الشعبية مثل الكركدية والدوم والينسون والتمر هندى.

وقال الدكتور وسيم السيسى إنه تم إجراء دراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ووجدوا أن العمر الطبيعى للإنسان 100 عام، ووجد أن واحدا من كل 100 ألف فى أمريكا يعيشون 100 عام، بينما فى الدول المعمرة مثل القوقاز والقوقاز الجديد والإكوادور والهيملايا 50% يصلون إلى سن الـ100، وبحثوا عن سبب ذلك، ووجدوا أن أهم سبب هو أن 80% من البروتين من أصل نباتى أو بحرى، بينما الدول "مقصوفة العمر" يصل معدل المعمرين فيها 1 لكل 100 ألف يصل أعمارهم إلى 100 عام، لأن كل البروتين من أصل حيوانى.

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