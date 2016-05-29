أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 5 من جنود الأمم المتحدة في هجوم بوسط مالي

Google+ Print
مقتل 5 من جنود الأمم المتحدة في هجوم بوسط مالي مقتل 5 من جنود الأمم المتحدة في هجوم بوسط مالي

أرشيفية

قالت الأمم المتحدة إن خمسة من جنود حفظ السلام التابعين لها قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة في هجوم بوسط مالي يوم الأحد.

وأضافت الأمم المتحدة أن قافلة من جنود بعثة حفظ السلام متعددة الجنسيات في مالي تعرضت لهجوم على بعد 30 كيلومترا غربي سيفاري.

ولم يُكشف النقاب عن جنسيات الجنود ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد عشرة أيام من مقتل خمسة جنود تشاديين من هذه القوة في هجوم بمنطقة كيدال الشمالية. ووقع الهجوم الجديد بعد يومين من مقتل خمسة جنود ماليين قرب مدينة جاو.

وبحسب رويترز قال محمد صالح أناديف رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي “أدين بأقوى العبارات هذه الجريمة النكراء” مضيفا أنها تشكل “جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.”

وتتمركز قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسة في شمال مالي منذ ثلاث سنوات منذ انضم انفصاليون إلى متشددين لينتزعوا السيطرة على المنطقة من .

وشن المتشددون سلسلة هجمات كبيرة العام المنصرم أبرزها في شمال البلاد لكنهم هاجموا أيضا البلدين الجارين بوركينا فاسو وساحل العاج.

وجرى التوقيع على اتفاق سلام في العام الماضي كان يهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة القاحلة لكن الهجمات على بعثة الأمم المتحدة والجيش المالي والمدنيين ما زالت متكررة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل