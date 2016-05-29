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يحيى قلاش يصل النيابة للاستماع لأقواله فى واقعة إيواء مطلوبين أمنيا

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يحيى قلاش يصل النيابة للاستماع لأقواله فى واقعة إيواء مطلوبين أمنيا يحيى قلاش يصل النيابة للاستماع لأقواله فى واقعة إيواء مطلوبين أمنيا
وصل منذ قليل، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إلى محكمة جنوب القاهرة بزينهم، للاستماع إلى أقواله فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، وكان برفقته المحامى عصام الإسلامبولى وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقد انتهت النيابة من الاستماع من أقوال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشى، فيما تستمر النيابة الاستماع لأقوال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة.

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (1)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (2)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (3)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (4)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (5)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (6)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (7)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (8)

يحيى قلاش نقيب الصحفيين (9)

- وصول جمال عبد الرحيم إلى النيابة للاستماع لأقواله فى واقعة إيواء مطلوبين أمنيا

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