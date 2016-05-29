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مصرع خفير نظامى بطلق نارى خرج من سلاحه الميرى بالخطأ فى الشرقية

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مصرع خفير نظامى بطلق نارى خرج من سلاحه الميرى بالخطأ فى الشرقية مصرع خفير نظامى بطلق نارى خرج من سلاحه الميرى بالخطأ فى الشرقية
لقي خفير نظامي من قوة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بطلق ناري خرج من سلاحه الميري بطريق الخطأ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغاً بوفاة "عبد الرحمن. م" خفير نظامي من قوة مركز شرطة الإبراهيمية ومقيم بناحية الترعة الجديدة بدائرة المركز متأثراً بإصابته بطلق ناري خرج من سلاحه الميري بطريق الخطأ.

تحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.


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