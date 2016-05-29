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تأجيل إعادة محاكمة 155 متهما بـ"مذبحة كرداسة" لـ 9 يونيو المقبل لفض الأحراز

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تأجيل إعادة محاكمة 155 متهما بـ"مذبحة كرداسة" لـ 9 يونيو المقبل لفض الأحراز تأجيل إعادة محاكمة 155 متهما بـ"مذبحة كرداسة" لـ 9 يونيو المقبل لفض الأحراز
قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لـ9 يونيو المقبل لفض الأحراز.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.


>فيديوهات تظهر لحظة اغتيال العميد عامر عبد المقصود ضمن أحراز "مذبحة كرداسة"
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