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تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا متهمين بالتعدى على قيادات مديرية أمن أسوان للغد

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تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا متهمين بالتعدى على قيادات مديرية أمن أسوان للغد تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا متهمين بالتعدى على قيادات مديرية أمن أسوان للغد
قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفى وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدى بأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب، تأجيل 74 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة المتهمين فى أحداث التعدى على قيادات مديرية أمن أسوان لجلسة الغد الاثنين لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة هيئة الدفاع حيث طالب ببراءة المتهمين لعدم وجود بعض المتهمين فى مكان الحادث وتناقض أقوال شهود الإثبات.

وتعود أحداث القضية ليوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث قام المتهمون باحتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان واعتدوا على قوات الأمن واحتجزوا ضباط وأمناء شرطة وقاموا بتعذيبهم كما قاموا بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء استخدموها فى الاعتداء على قوات الأمن وأحرقوا عددًا من سيارات الشرطة.


>- تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى الغد

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