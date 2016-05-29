قوات الأمن الكويتية تلقى القبض على المتهمين بتعذيب وتصوير المواطن المصري

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على المقيم بصورة غير قانونية، الذي ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب على عامل مصري ويهينه بألفاظ نابية.

وأوضحت وزارة الداخلية - في بيانًا لها- أن المتهم يدعى “علي عبد الله الشمري”، مواليد 1976، وأن المجني عليه هو أشرف ابو اليمين جابر سويلم، مواليد 1981. حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية.

وقالت الداخلية إن حيثيات القضية تعود إلى عام ونصف، وادلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة بشأن واقع الاعتداء، حيث أن ذلك تم بسبب حادثة سرقة من المحل التجاري الخاص به، الذي يملكه في محافظة الأحمدي.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على من صور وبث الواقعة ويدعى “محمد عويس عبد القوي مبروك”، وهو مصري الجنسية مواليد 1985، إذا أدلى باعترافات أولية أنه هو من نشر وبث وقائع هذا الفيديو لوجود خلافات مالية مع المتهم الرئيسي بالقضية.

وذكرت أنه تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء، تمهيدَا لاحالة المتهمين إلى النيابة العامة.