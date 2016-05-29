القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تقاضيه رشوة مالية بديوان الوزارة

ألقت الأجهزة الرقابية القبص منذ قليل على الدكتور أحمد. عزيز مستشار وزير الصحة لشؤن أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسا وهو يتقاضى رشوة مالية من أحد شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة استقدم الدكتور أحمد عزيز الأستاذ بطب عين شمس معه إلى ديوان عام الوزارة مع توليه حقيبة الصحة وعينه مسشارا له لشئون المراكز الطبية المتخصصة .

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