أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تقاضيه رشوة مالية بديوان الوزارة

Google+ Print
القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تقاضيه رشوة مالية بديوان الوزارة القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تقاضيه رشوة مالية بديوان الوزارة
ألقت الأجهزة الرقابية القبص منذ قليل على الدكتور أحمد. عزيز مستشار وزير الصحة لشؤن أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسا وهو يتقاضى رشوة مالية من أحد شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة استقدم الدكتور أحمد عزيز الأستاذ بطب عين شمس معه إلى ديوان عام الوزارة مع توليه حقيبة الصحة وعينه مسشارا له لشئون المراكز الطبية المتخصصة .

مباحث الأموال العامة تضبط موظفين أثناء تقاضيهما رشوة من أستاذ جامعى
>

- رئيس حى المنتزه يحيل أحد العاملين بتهمة الرشوة للنيابة الإدارية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365