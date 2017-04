مصدر بتعليم الجيزة: 80% نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أن نسبة نجاح الطلاب بالشهادة الإعدادية وصلت إلى 80% هذا العام، مشيرًا إلى استكمال استلام كشوف النجاح من باقى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، عن أنه خلال الساعات المقبلة سيتم استكمال كشوف نجاح المديريات واعتمادها من جانب اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، موضحًا أن التأخير من جانب المديريات جاء للتدقيق في النتيجة، وعدم وجود أخطاء بها لتفادى الوقوع فى دوامة التظلمات من جانب الطلاب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية هذا العام، بلغ 83 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

>محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم و83 يحصلون على النهائية - See more at: http://m.youm7.com/story/2016/5/29/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%8883_%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/2738473#sthash.vVtxwPRT.dpuf