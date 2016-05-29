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المتحدث الرسمى للقوات المسلحة ينشر صورًا لزيارة رئيس الأركان إلى أمريكا

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المتحدث الرسمى للقوات المسلحة ينشر صورًا لزيارة رئيس الأركان إلى أمريكا المتحدث الرسمى للقوات المسلحة ينشر صورًا لزيارة رئيس الأركان إلى أمريكا
نشر العميد محمد سمير المتحدث الرسمى للقوات المسلحة صوراً لزيارة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

جدير بالذكر أن الفريق محمود حجازى عاد إلى أرض الوطن صباح اليوم، وكان قد بدأ زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور الفريق أول جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، حيث استعرض رئيس الأركان حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكل من جمهورية العربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما قام بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول.

الفريق محمود حجازى (1)

الفريق محمود حجازى (2)

الفريق محمود حجازى (3)

الفريق محمود حجازى (4)

الفريق محمود حجازى (5)

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة الامريكية
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