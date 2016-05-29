بالفيديو: جنى عمرو دياب تتأهب لمنافسة والدها "بصوت ساحر"

ظل الهضبة عمرو دياب طوال العقدين الماضيين بلا منافس تقريبا علي زعامة الأصوات العربية، ولكن يبدو أن المنافس القوي سيخرج من داخل منزله، بعدما بادرت زوجته زينة عاشور، بنشر مقطع مصور لغناء ابنتهما جني، أثناء تدريبات صوتية مع إحدى الفرق الغنائية الأوروبية، وحظي صوت جنى بإعجاب الجميع، وأولهم والدتها بالطبع.

زينة عاشور نشرت المقطع المصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستقرام، وعلقت عليه قائلة: أفتقد هذا الصوت .. افتقد ابنتي، وانهالت التعليقات بالمديح في صوت جنى القوى والمليء بالمشاعر، كما قام عدد كبير من الهضبة باقتراح أن تغني جنى باللغة العربية والا تقتصر موهبتها على الغناء باللغة الانكليزية فقط.

اسمعي جنى عمرو دياب وأخبرينا هل يمكنها منافسة والدها "الهضبة"؟

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