غادة إبراهيم: سأثبت للجميع براءتي وأسعى لوقف تنفيذ الحكم

نفت هيئة الدفاع عن الممثلة غادة إبراهيم كل ما تردد عن إلقاء القبض عليها بعد قبول المحكمة استئناف النيابة على حكم براءتها وتوقيع عقوبة الحبس عليها لثلاث سنوات، مؤكدا أن الفنانة ستتقدم بمعارضة استئنافية لوقف تنفيذ الحكم ، وستحارب لتثبت للجميع براءتها.

غادة إبراهيم رفضت التعليق على حكم المحكمة خاصة وأنها حصلت على البراءة في حكم أول درجة واكتفت بالقول: حسبي الله ونعمة الوكيل في كل حد ظلمني، وسأتقدم بمعارضة الاستئناف، وسأثبت للجميع براءتي".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام أكدت القبض على غادة إبراهيم فور صدور الحكم، ولكن مصادر أمنية نفت الأمر مؤكدة أنها لم تحصل بعد على الصيغة التنفيذية، لضبط الفنانة غادة إبراهيم، ولا زالت تنتظر قرار محكمة جنح مستأنف دار السلام بحبسها 3 سنوات وآخرين، في قضية إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضاف المصدر الأمني أنه فور تسلم قرار المحكمة، سيتم ضبط كافة المتهمين تنفيذا لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه في حالة تقدم المحكوم عليهم، بمعارضة استئنافية، لن تصل إلى الأجهزة الأمنية، أي قرارات من المحكمة لحين الفصل.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، اليوم السبت، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة، والقاضي ببراءة الفنانة غادة إبراهيم وآخرين من الاتهام الموجه لهم، بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقضت المحكمة غيابيا لجميع المتهمين عدا المتهمة غادة إبراهيم ــــــ حضور اعتباري ــــــ بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم المتهم الرابع بالاشتراك مع غادة إبراهيم مبلغ 300 جنيه.

ويعد الحكم الصادر نهائيا وواجب النفاذ وفقا للقانون المصري إلا إذا وافق النائب العام على قبول المعارضة الاستئنافية ، فبعدها تحال أوراق القضية لمحكمة أخري يصبح حكمها نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

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