بالصور: ميس حمدان تضع "طن مكياج" على وجهها يوميا وتتلقى نصيحة مؤلمة!!

اشتكت النجمة الممثلة ميس حمدان من إجبارها يوميا على وضع "طن مكياج" على وجهها طوال اليوم لاستكمال تصوير أعمالها الفنية، مؤكدة أنها تستمر بإضافة المزيد طوال اليوم، وكعادتها سخرت من نفسها قائلة: بس بيني و بينكم بيستر فضايح ههههه.

ميس ارادت كعادتها كل صباح التواصل مع جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام، فنشرت صورة لها بمكياج كامل من كواليس تصوير مسلسل أمير الليل وعلقت عليها قائلة: أوحش حاجه انك تصحىً الصبح تحط طن ميك أب عشان تفضل طول اليوم لحد اخر الليل بيه لا و تزود عليه كمان ...بس بيني و بينكم بيستر فضايح ههههه ...صباح الفل من موقع التصوير.

وسرعان ما توالت تعليقات جمهورها لتواكب نبرتها في السخرية، إذ نصحها أحد المتابعين ويدعى أحمد فهمي بالتخلص من هذا العناء اليومي، واللجوء لدهان السيارات برش وجهها بالدوكو!!

ميس اعتادت تبادل النكات مع جمهورها .. وتتحمل عناء بعض التعليقات .. ولكن بعض النصائح أحيانا ما تكون مؤلمة جدا وبخاصة دهان الوجه بالدوكو.

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