كريستينا اغليرا وصابر الرباعي ونجاة اعتابو يختتمون حفل موازين 2016

اختتمت مساء أمس السبت فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" بحفلات ستضيف جمالية أخرى للمهرجان الذي أصبح ينافس المهرجانات الدولية الكبرى. والمنظم تحت رعاية العاهل المغربي، تحت شعار: "التقاسم والتعايش بين الثقافات".بمشاركة فنانين من أرجاء العالم، من ضمنهم نجوم عالمية، وأسماء كبيرة في الموسيقى العربية، وأيضا وجوه من الريبرتوار المغربي والمواهب الشابة في الساحة الوطنية.

وعرفت منصة السويسي (اولم) أمس حفلا متميزا لنجمة موسيقى "البوب" كريستينا أغيليرا التي رقص معها الجمهور طيلة السهرة وعرفت حضورا لافتا للشباب.

وعلى منصة النهضة افتتح الفنان التونسي صابر الرباعي حفله بأداء أغنية "ببساطة"، ليشكر بعدها إدارة مهرجان موازين، "ناقلا تحية من تونس إلى كل الشعب المغربي والوطن العربي". وعرف حفله حضورا مكثفا للجماهير المغربية والعربية التي استمتعت بالصوت التونسي المميز ورددت معه جل أغانيه التي اشتهر بها.

وبالمسرح الوطني محمد الخامس أبدع الرائع السوري صفوان بهلوان في العزف على العود ومعانقة الطرب الأصيل ، حيث أهدى جمهوره باقة من ريبرتوار الفنان محمد عبد الوهاب، الذي التقى به في لبنان سنة 1971.كأغنية "ياوابور قولي" "وكل دا كان ليه"وغيرها...

و من شدة تمسكه بأداء الراحل محمد عبد الوهاب، كان يتوقف عن العزف على العود أحيانا ليتفرغ للغناء كما كان يفعل عبد الوهاب في أفلامه القديمة.

وفي فضاء موقع شالة التاريخي، اختتمت "الأغاني الصوفية للعالم"، التي جعلت جمهور موازين يحلم ويرحل بعيدا، على مدى أسبوع، على إيقاعات متنوعة من الكلاسيكي والمعاصر والروحاني، ممثلا بالصوت الرائع للفنانة الجزائرية حورية عايشي.

وكانت منصة سلا، المخصصة للأغنية المغربية، قد سجلت حضورا قياسيا لحفل نجوم الفن الشعبي والشبابي كالفنان الدوزي، حجيب والعامري وعبد العزيز الستاتي، ونجاة اعتابو وغيرهم من الفنانين الذين تفننوا في حفلاتهم فأمتعوا جمهورهم الذي حج إليهم من كل المدن المغربية.

يذكر أن مهرجان موازين -الذي بدأ في 2001- بمبادرة من جمعية "مغرب الثقافات" يعد أحد أهم المهرجانات الموسيقية في المغرب، ويقدر منظموه عدد الزائرين في العام الماضي بأكثر من مليونين.