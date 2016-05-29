بالصور.. اليشيا كيز تلهب حفل افتتاح مباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا

أحيت النجمة العالمية اليشيا كيز Alicia Keys حفل افتتاح مباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ونظيره أتليتكو، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب سان سيرو في المدينة الإيطالية ميلانو.

قدمت كيز عرضاً وصفه الحضور بأكثر من رائع، بمشاركة فرقة تضم 100 راقصة.

وقد تمت تغطية أرضية ملعب سان سيرو بالقماش الأزرق الذي توسطته منصة على شكل الكرة المميزة لبطولة الـ Champions League، وأدت ليشا كيز عدداً من أكثر أغنياتها نجاحاً خلال تجربة الصوت.

وفي نهاية التجربة صدح صوت المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي Andrea Bocelli من مكبرات الصوت، لكنه لم يكن موجوداً، إذ أدى نشيد دوري أبطال أوروبا الذي يتم عزفه أثناء دخول الفريقان إلى أرض الملعب، ليتم التأكد من جاهزية كل شيء لنهائي رائع.